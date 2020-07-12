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'de elektrik kesintisi Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. 'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. GDZ Elektrik Pazar tarihli detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 12 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

12.07.2020, 09:37

Özellikle pandemi dönemi nedeniyle yaşanan kesintiler merakla araştırılıyor. 'de de bugün elektrik kesintileri yaşanacak.İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintiden hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceğini araştırıyor. İşte Pazar detayları...

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