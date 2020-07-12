İzmir'de elektrik kesintisi 12 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Özellikle pandemi dönemi nedeniyle yaşanan kesintiler merakla araştırılıyor. İzmir'de de bugün elektrik kesintileri yaşanacak.İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintiden hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceğini araştırıyor. İşte 12 Temmuz Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...