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Haberler İzmir İzmir'de feci olay! Yaşlı kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

'de feci olay! pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

'in Buca ilçesinde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, 'i (74) evinde pompalı tüfekle vurduktan sonra kayıplara karıştı. Olayda ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de feci olay! Yaşlı kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

12.07.2020, 09:08

Olay, saat 02.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 696/5 sokakta meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi Hatice Sevinç'in evine gitti. Yaşlı kadın ile tartışan şüpheli, Hatice Sevinç'i yanındaki pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. Olay sırasında evde olduğu ileri sürülen Hatice Sevinç'in oğlu, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri, ağır yaralanan talihsiz kadını ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevinç'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında, polis ekipleri Sevinç'in oğlu ile çevredeki vatandaşların ifadesine başvururken, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

DHA

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