Şarkıcı Simge, İzmir'de karavanla tatil yapıyor

Karavan sahibi olan Simge, yaz tatiline başladı.

İzmir-Gümüldür'deki kamp alanına karavanını park eden ünlü şarkıcı, "Neden böyle bir tatil istediniz?" sorusunu yanıtladı.

KARAVAN YOLCULUĞU İLHAM VERİYOR

Ekonomik ve hijyenik olmasından öte, karavan tatilinin daha eğlenceli olduğu belirten Simge, "Ekonomik ve hijyenik olmasının ötesinde çok da eğlenceli. Ayrıca kendimi çok daha özgür hissediyorum. İstediğimiz an rotayı değiştiriyoruz. Ben de şezlong yerine harika bir hamak var. Karavanımla yolculuk bana ilham da veriyor." ifadelerini kullandı.

ŞARKICI SİMGE'NİN TATİLİNDEN KARELER...













