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Haberler İzmir Selinos Antik Kanalı gün yüzüne çıkıyor

gün yüzüne çıkıyor

Selinos Antik Kanalı gün yüzüne çıkıyor
Giriş Tarihi: 12.7.2020
İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nde Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Proje tamamlandığında Bergama hem daha modern ve güvenli bir hale gelecek hem de Türkiye'de tek olacak bir turizm alanına kavuşacak" ifadesini kullandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülecek projeyle 2 bin 400 yıllık Pergamon Antik Kenti'nin kalbi niteliğindeki Selinos Antik Kanalı yeniden gün yüzüne çıkarılacak.
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