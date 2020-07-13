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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 13 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 13 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. 'in duyurusuna göre bugün 'de de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve kesintinin hangi ilçelerde etkili olacağını merak ediyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 13 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

13.07.2020, 09:19

'de elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi hangi ilçe ve mahallelerde etkili olacak? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşt elektrik kesintisi detayları...

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