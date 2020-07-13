İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi hangi ilçe ve mahallelerde etkili olacak? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşt 13 Temmuz Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrik kesintisi 13 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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