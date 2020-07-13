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İzmir'de elektrik kesintisi 13 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve kesintinin hangi ilçelerde etkili olacağını merak ediyor. İşte 13 Temmuz Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...