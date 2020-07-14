2 yıldır kayıp Akusta için arama çalısması

İzmir'de 1999'da işlediği Nilgün Kırlı cinayeti ile 2018 yılındaki Gülümser Bulut cinayetinin benzerliği üzerine iki olayda da adı geçen Yunus Kahraman tarafından öldürüldüğü iddia edilen Özlem Akusta için arama çalışması başlatıldı. 2018 yılından bu yana kayıp olan Akusta, en son görüldüğü Karaburun ve çevresinde arama kurtarma köpekleri ve özel cihazlarla arandı. Ancak Akusta'nın izine rastlanmadı. Ailenin avukatı Mehmet Kozan, "Çölde toplu iğne arıyoruz. Hiç bir şey bulamadık, önümüzdeki günlerde tekrar arama çalışması yapılacak" dedi.

FATİH ŞENDİL