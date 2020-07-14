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Haberler İzmir Çeşme'de yakalandılar! Uyuşturucuyu öyle bir yöntemle saklamışlar ki...

Çeşme'de yakalandılar! Uyuşturucuyu öyle bir yöntemle saklamışlar ki...

'in Çeşme ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde, mıklatısla direksiyonun alt kısmına metal kutu içinde gizlenmiş bir miktar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çeşme'de yakalandılar! Uyuşturucuyu öyle bir yöntemle saklamışlar ki...

14.07.2020, 12:20 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020,12:23

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine dün bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, mıknatıslı metal bir kutu ile aracın direksiyon alt kısmına zulalanmış 12 şeffaf kilitli poşet içerisinde satışa hazır toplam 8.66 gram kokain ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 815 TL ve 100 euro ele geçirildi.

Otomobildeki uyuşturucu satıcısı oldukları ileri sürülen S.Y. ve M.B., gözaltına alındı. Şüphelilerden M.B.'nin üzerindeki aramada çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

DHA

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