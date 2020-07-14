İzmir Tire'de orman yangını! 2 helikopter ve 4 arazöz müdahale ediyor

SONDAKİKA... İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AA

Bodrum'da korkutan yangın! Çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü

Son dakika: İzmir'de makilik alanda yangın!

Uşak’ta korkutan yangın! Elektrik telleri koptu, ormanlık alanda yangın çıktı

Çanakkale'de vatandaşların ilgi odağı oldu! Yangın helikopteriyle özçekim yaptılar