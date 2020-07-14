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Haberler İzmir İzmir Tire'de orman yangını! 2 helikopter ve 4 arazöz müdahale ediyor

'de ! 2 helikopter ve 4 arazöz müdahale ediyor

Son dakika... Yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte Ege'den haberleri arka arkaya gelmeye başladı. 'in ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir Tire'de orman yangını! 2 helikopter ve 4 arazöz müdahale ediyor

14.07.2020, 15:13 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020,15:18

SONDAKİKA... İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AA

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