SONDAKİKA... İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
AABodrum'da korkutan yangın! Çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü Son dakika: İzmir'de makilik alanda yangın! Uşak’ta korkutan yangın! Elektrik telleri koptu, ormanlık alanda yangın çıktı Çanakkale'de vatandaşların ilgi odağı oldu! Yangın helikopteriyle özçekim yaptılar
İzmir Tire'de orman yangını! 2 helikopter ve 4 arazöz müdahale ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.