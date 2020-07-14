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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 14 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 14 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde bugün elektrik yok? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'İn duyurusuna göre bugün de İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi bekleniyor. İşte14 elektrik kesintisi detayları....

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

14.07.2020, 09:16

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün 'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 14 Temmuz Salı tarihli raporunu paylaştı. Peki bugün İzmir'in hangi mahalle ve ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar....

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