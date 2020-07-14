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İzmir'de elektrik kesintisi 14 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde bugün elektrik yok? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'İn duyurusuna göre bugün de İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi bekleniyor. İşte14 Temmuz Salı İzmir elektrik kesintisi detayları....

14.07.2020, 09:16