Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 14 Temmuz Salı tarihli İzmir elektrik kesintisi raporunu paylaştı. Peki bugün İzmir'in hangi mahalle ve ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar....
İzmir'de elektrik kesintisi 14 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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