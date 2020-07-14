Katili yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde 7 yerinden bıçaklanarak öldürülen 43 yaşındaki Dilek Sevinç'in katili Sefettin Erilmez polisin sıkı takibi sonucu saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Olay Konak Güney Mahallesi 1148/1 sokak numara 3'te meydana gelmişti. Dilek Yüksel, nikahsız birliktelik yaşadığı sevgilisi Sefettin Erilmez ile miras meselesi yüzünden tartışmıştı. Erilmez, iddiaya göre Dilek Yüksel'in 7 ay önce ölen annesinden kalan 300 bin liralık mirası şu an hayatta olan babasından istemesi konusunda baskı yapmıştı. Bir çocuk annesi talihsiz kadın, Erilmez'in bu talebine olumsuz yanıt verince sevgilisi tarafından defalarca bıçaklanmıştı. Uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen Erilmez olaydan sonra kaçarken, Dilek Yüksel ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FATİH ŞENDİL