İzmir merkezli çifte FETÖ baskını: 28 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen gaybubet evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda, evlerde yapılan aramalarda 40 bin 90 TL, bin 550 Euro, 3 bin 55 dolar ile 34 cep telefonu ve bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi. Bir diğer soruşturma kapsamında ise ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa'da 3 kişi gözaltına alındı.