İzmirliler korona virüsü unuttu

Yaz aylarının sıcak geçmesi nedeniyle rehavete kapılan İzmirliler, Alsancak'ta sahil kenarlarına akın etti. Burada bir araya gelen vatandaşların, korona virüsün yayılmasını önlemek adına alınan kurallardan biri olan sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Ayrıca, deniz kenarında sohbet edip vakit geçiren bazı vatandaşlarda maske olmadığı gözlendi.