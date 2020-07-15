Korkulan olmadı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın, önceki akşam saat 22.00 sıralarında Kuyucak Mevkii Tarişbank Sitesi yakınlarında meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürüde büyüyen yangının, yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi ilçe halkını paniğe sevk etti.

PANİĞE NEDEN OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 1 su tankı ile yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.