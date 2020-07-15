  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Mahallelinin korkulu rüyasıydı! Buca’da metruk bina yıkıldı

Mahallelinin korkulu rüyasıydı! Buca’da metruk bina yıkıldı

'in Buca ilçesinde madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine yıkıldı. Ekipler, vatandaşların bildirmesi halinde ilçe genelinde amacı dışında kullanılan metruk binalarda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra işlem yapılabileceğini söyledi.

Mahallelinin korkulu rüyasıydı! Buca’da metruk bina yıkıldı

15.07.2020, 11:24

Buca Belediyesi Fen İşleri ekipleri, İnkılap Mahallesi 515 Sokak'ta bulunan madde bağımlıların mesken tuttuğu ve uzun süredir kullanılmadığı için çöplüğe dönen metruk binayı yıktı.

Geçtiğimiz şubat ayında amacı dışında kullanımını önlemek için pencere ve kapıları kapatılan binanın kimliği bilinmeyen kişilerce kullanıldığı ve çevre halkını rahatsız ettiği tespiti üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yıkım işlemi gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri, madde kullananlara ait şırınga, alkol şişelerinin de bulunduğu çöp eve dönen binanın yıkılmasıyla rahat bir nefes aldı. Buca Belediyesi ekipleri, vatandaşların bildirmesi halinde ilçe genelinde amacı dışında kullanılan metruk binalarda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra işlem yapılabileceğini söyledi.

İHA

Metruk bina mahallelinin korkulu rüyası oldu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mahallelinin korkulu rüyasıydı! Buca’da metruk bina yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA