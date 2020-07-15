Mavinin arka yüzü!

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan ve dünyanın sayılı plajlarından biri olan Ilıca Halk Plajı'nın geçen hafta sonundaki halini görenler 'pes' dedi. Önümüzdeki günlerde törenle mavi bayrak verilmesi planlanan halk plajındaki çöp dağları ve halkın kullanımına sunulan tuvaletlerin bakımsız hali görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, "İnşallah Ilıca Plajı 17 Temmuz'daki mavi bayrak töreni için göstermelik olarak temizlenip sonra da eski haline dönmez" dedi.

SORUMLULARI ŞİKAYET ETTİLER

Yaklaşık 2 kilometre uzunlukta olan, geniş ve ince kumuyla dikkat çeken Ilıca Halk Plajı'nın bakımsız hali vatandaşları üzdü. Korona virüs tedbirlerinden sonra halkın kullanımına açılan plajda birçok vatandaşın sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeden ve maskesiz olarak dolaştığını belirten vatandaşlar, geçen hafta sonu çekip Yeni Asır'a gönderdikleri fotoğraflarla sorumluları şikayet etti.

ÇÖPLERDEN PİS KOKU YAYILIYOR

Dünyanın sayılı plajları arasında yer alan Ilıca sahilindeki konteynerlerin ağzına kadar çöple dolduğunu aktaran vatandaşlar, hijyenin öneminin arttığı bu günlerde çöp kutularının zamanında boşaltılmaması nedeni ile çevreye pis kokular yayıldığını ve sineklerin toplandığını söyledi.

TUVALETLER PİSLİK İÇİNDE

Halkın kullanımı için plajı göstermelik olarak tuvalet yapıldığından da bahseden vatandaşlar, "Tuvaletin içerisine girdiğinizde suları akmıyor. Zaten içerisi pislik içinde. Tuvalet kabinlerinden bir tanesi resmen çevredeki işletmeler tarafından depo gibi kullanılıyor. İçerisinde hortum, su kovası ve çekpas olmak üzere ne ararsan var. Nasıl bir halk plajı gelin siz görün" diye konuştu.





KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI GELECEK

ILICA Halk Plajı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da katılımı ile 2020 Ulusal Mavi Bayrak Töreni gerçekleştirileceğini de hatırlatan vatandaşlar, "İnşallah tören için temizlenen Ilıca Halk Plajı, mavi bayrak töreni bittikten sonra da hafta sonu olduğu gibi tekrar eski haline dönmez" dedi.

Metin BURMALI