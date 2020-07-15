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Haberler İzmir Şehir magandaları iş başında

Şehir magandaları iş başında

Şehir magandaları iş başında
Giriş Tarihi: 15.7.2020

İzmir'in Tire ilçesinde, 'bu kadarına da pes' dedirtecek bir olay yaşandı. Güme Dağı'nda, Dallık Köyü yolu üzerinde doğaya rast gele atılmış 'klozet' duyarlı vatandaşların sınırlarını zorlamaya başladı.

BENZER davranışlarda bulunan kişilere para ve hapis cezası gibi ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunan vatandaşlar, "Çöplerinizi yıllarca çevreye bıraktınız. Israrla duyarlı davranmamak için uğraş verdiniz. Toplum sağlığını vurdumduymaz tavırlarınızla yok saydınız. Yetmiyormuş gibi şimdi de evinizden söktüğünüz klozetinizi bile doğaya atıyorsunuz. Sorumsuzluğun bu kadarına söyleyecek söz bulamıyoruz. Ne yazık ki magandalıkta sınır tanımıyoruz" şeklinde konuştular.


Yol üzerine atılan eski klozet vatandaşları çileden çıkardı.

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