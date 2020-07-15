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Haberler İzmir Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

'de , serinlemek için girdiği denizde boğuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Kaşık kurtarılamadı.

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

15.07.2020, 08:42 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020,08:50

İzmir'in Çeşme ilçesinde Şahin Kaşık, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Olay, Çeşme ilçesi Altınkum mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Şahin Kaşık, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Vatandaşlar yardıma koşarak Kaşık'ı denizden çıkarttı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Şahin Kaşık, kurtarılamadı. Kaşık'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA

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