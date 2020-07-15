İzmir'in Çeşme ilçesinde Şahin Kaşık, serinlemek için girdiği denizde boğuldu.



Olay, Çeşme ilçesi Altınkum mevkiinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Şahin Kaşık, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Vatandaşlar yardıma koşarak Kaşık'ı denizden çıkarttı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Şahin Kaşık, kurtarılamadı. Kaşık'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA

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