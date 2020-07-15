Sokağı kazmak için yasağın kalkmasını mı beklediniz?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Başkan Tunç Soyer idaresinde Kültürpark 1 No'lu Hol'de gerçekleşti. Pandemi nedeniyle son olarak Mart ayında yapılan meclis 4 ay sonra yeniden toplandı. Oturumun açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "4 aydır meclislerimizi yapamadık. Bugün burada bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

'PLANSIZLIK VAR'

MHP Foça Meclis Üyesi Osman Mert, İZSU'nun Foça'da yaptığı çalışmaları eleştirdi. Mert, "Söylediğim bir eleştiri değil. Foça'dan bir ricam. Foça'ya yapılan yatırımlar ile ilgili teşekkür ediyorum. Ancak bir plansızlık olduğunu düşünüyoruz. Yaz aylarında, sokağa çıkma yasaklarının bittiği günün ertesinde, esnafın dükkanını açtığı gün kazmaların girmesi ve bundan kaynaklı su kesintilerinin olmasının Foça'yı çok mağdur ettiğini düşünüyoruz. Bu çalışmalar 2 buçuk ay boyunca, insanlar evindeyken yapılabilirdi. Hijyen diyoruz, büyükşehir belediyesine teşekkür ediyoruz hasta sayısı düştü ama su yok. Bir gün var, iki gün yok. İZSU'nun çalışma şeklinde hatalar olduğunu düşünüyoruz, duyumlar alıyoruz" dedi.

'BİZ DE FARKINDAYIZ'

Eleştirilere yanıt veren Başkan Soyer, "İZSU'daki arkadaşlar da biz de farkındayız. Şuna emin ol ki Foça sonradan müteşekkir olacak. Bazı aksaklıklar olabilir. Ama yumurta kırılmadan omlet yapılmıyor" dedi.



Mert ALPDÜNDAR