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Haberler İzmir Melek oldu!

Melek oldu!

Melek oldu!
Giriş Tarihi: 16.7.2020

İzmir Bornova'nın Pınarbaşı semtinde, Demiroğlu Baklavaları şirket müdürü Fahri Taşdemir'in kazada yaralanan 2.5 yaşındaki kızı Melek Alya, 14 günlük yaşam mücadelesine yenik düştü. Baba Taşdemir, sosyal medya hesabından "Canım kızımız Melek Alya melek oldu. Biz seni çok sevmiştik kızım, nice nice hayallerimiz vardı, hepsi geride kaldı" paylaşımında bulundu.

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