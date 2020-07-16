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Haberler İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğrencilerini bekliyor

Tınaztepe Üniversitesi öğrencilerini bekliyor

Tınaztepe Üniversitesi öğrencilerini bekliyor
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Bölgenin ilk ve tek sağlık temalı üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2020-2021 akademik yılında öğrencilerini bekliyor. Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Bektur, "Özgün eğitim modelimizle sorumlu, uzman, düşünen, araştıran, başarılı bilim insanlarını yetiştireceğiz" dedi.

ÖZGÜN BİR MODEL
Güçlü bir akademik kadro yapılanmasıyla eğitim süreçlerini başlatan İzmir Tınaztepe Üniversitesi 102 dönümlük arazi üzerine kurulmuş gerçek bir kampüs üniversitesi olarak sunacağı kaliteli eğitimin temellerini atıyor. Üniversite, teknolojik altyapısı, evrensel ve ulusal standartla donatılmış mimari yapısı, bilimsel araştırma laboratuvarları ve eğitim binalarıyla sosyal bir yaşam kampüsü olarak bölgede yeni bir çekim merkezi haline geliyor. Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu ve Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Bektur, üniversitenin özgün bir eğitim modeliyle bölgenin ve ülkenin gelişimine doğrudan katkı sağlayan tek tematik kampüs üniversitesi olduğunu vurguladı. Üniversite 2020-2021 akademik yılında, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi altında 'Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Bölümleri', Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu altında 'İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Fizyoterapi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programları ile eğitime başlıyor.

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