3 bin çocuğa bakamadılar

İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, ilk ve orta dereceli özel eğitim uygulama okullarına, engelli öğrencilerin eğitim aldığı vakıf okullarına ve Halk Eğitim Merkezleri tarafından sosyal yaşama adapte olmaları için beceri kurslarına katılan 23 yaş üstü engelli bireylere yemek desteği verilmeye başlandı. Kocaoğlu'nun görev yaptığı süre boyunca hafta içi her gün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere ve Halk Eğitim Merkezleri'ndeki engelli kursiyerlere öğle yemeği dağıtılıyordu.

YEMEKLER KESİLDİ

31 Mart yerel seçimleri öncesi kentin kronikleşmiş sorunlarını çözme vaadi ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Tunç Soyer, kentin sorunlarını çözmek bir yana, belediye içinde yaptığı atamalar ve ülke gündemine oturan söylemleri ile skandalların altına imza attı. Soyer'in son icraatı ise otistik, görme ve zihinsel engelli 3 bin özel öğrencinin öğle yemeklerini kesmek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk ve orta dereceli öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü, aralarında Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu, Şehit Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu, Şehit Tahsin Gerekli Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Konak Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin de bulunduğu 30 okula gönderilen öğle yemeğini desteğini kesti. Yemek desteği kesilenler arasında 23 yaş üstü engelli bireylerin sosyal yaşama adapte olmaları ve el becerilerini geliştirmeleri için gittikleri Halk Eğitim Merkezleri ve özel vakıf okullarının da olduğu öğrenildi.

TEK TEK ARADILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı skandal karar sonrası Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndaki yetkililerin kent genelindeki özel eğitim uygulama okulları ve halk eğitim merkezlerinin müdürlerini tek tek arayarak "2020-2021 yılı eğitim öğretim yılında yemek desteği veremeyeceğiz" diyerek engellilerin başlarının çaresine bakmaları gerektiği mesajı verdiği kaydedildi. Öte yandan bazı eğitimcilerden alınan bilgiye göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu hamlesinden sonra 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılında engelli öğrencilerin öğle aralarında mağdur olmaları için her okula bir bütçe ayrılacağı öğrenildi.





VELİLER ÇARESİZ KALDI

ÇARESİZ kalan engelli öğrenci velileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllar sonra aldığı kararla adeta şok olduklarını belirtti. TEPKİ gösteren veliler, "Sayın Aziz Kocaoğlu döneminde engelli çocuklarımızın öğle yemekleri hiçbir sorun olmadan Büyükşehir Belediyesi'nden geliyordu. Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması biz engelli velilerine de ekonomik açıdan destek oluyordu ancak Tunç Soyer döneminde böyle bir karar alınmış. Zaten koronavirüs salgını nedeni ile çocuklarımızın yedikleri ve içtiklerine dikkat ediyorduk. Şimdi ne yapacağız bilmiyoruz?" ifadelerini kullandı.

Metin BURMALI