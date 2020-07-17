  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Bakan Kasapoğlu şehit Semih Güzelay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Kasapoğlu şehit Semih Güzelay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Gençlik ve , dün 'da şehit olan 'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu şehit Semih Güzelay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

17.07.2020, 11:56 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020,12:09

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kasapoğlu, dün Van'da şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki cenaze törenine gitmek için geldiği İzmir'de, şehit Güzelay'ın anne ve babasının yaşadığı Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'ne geçti.

Şehidin babası Mustafa Güzelay ve annesi Zakire Güzelay ve eşi Gözde Güzelay'a başsağlığı dileğinde bulunan Kasapoğlu, daha sonra Alaşehir'e hareket etti.

AA

İzmir'e şehit ateşi düştü

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Kasapoğlu şehit Semih Güzelay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA