‘Halkın gücü tankları yenmiştir’

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ve 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Korusu, hain darbe girişiminin yıl dönümünde AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korg. Ali Sivri, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, EÜ Rektörü Necdet Budak, DEÜ Rektörü Nükhet Hotar'ın da katıldığı törenle açıldı. Törendeki konuşmasında milletin gücüne vurgu yapan Yıldırım, "O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir ve mutlak bir zaferle bayrağımız tekrar en yükseklerde dalgalanmaya devam etmiştir" dedi.