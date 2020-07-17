İzmir'de 254 kök Hint keneviri ile ruhsatsız silah ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, yapılan çalışmalar neticesinde; Menderes, Beydağ ve Torbalı ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Menderes, Beydağ ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazilerdeki arama-tarama faaliyetleri sırasında ormanlık arazide kenevir bitkilerine rastladı. Ekipler boyları 20-170 santimetre arasında değişen; Menderes ilçesinde 75 kök, Beydağ ilçesinde 140 kök, Torbalı ilçesinde 39 kök olmak üzere toplam 254 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.



Öte yandan ekipler, şüphelilerin ev ve diğer adreslerinde aramalar yaptı. Aramlar sonucu 6 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 57 adet mermi ele ele geçirdi.



Gözaltına alınan İ.Ö. ve F.S. isimli şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA