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'de 7'nci kattan atlayan gencin durumu ağır!

'de dün 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. sırasında paniğe kapılıp 7'nci kattan atlayan K.'nin (31), hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Onur K.'nin komşusu Sevgi Başvul, "Kendisi komşumuz olur. Çok düzgün ve efendi biridir. Neden böyle bir şey oldu anlam veremedik" dedi.

İzmir'de 7'nci kattan atlayan gencin durumu ağır!

17.07.2020, 14:28 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020,14:47

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, merkezi üssü Urla ilçesi olan 4.1 büyüklüğündeki deprem sırasında paniğe kapılıp, 7'nci kattaki evinin penceresinden atladığı öne sürülen Onur K.'nin (31), hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.


Olay, dün akşam İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Merkez üssü Urla olan 4.1 büyüklüğündeki deprem sırasında paniğe kapıldığı öne sürülen Onur K., 7'inci kattaki evinin penceresinden atladı. Bir otomobilin üzerine düşen Onur K.'yi gören mahalleli, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Onur K., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Onur K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.


Onur K.'nin komşusu Sevgi Başvul (58), "Dün akşam çok yüksek bir ses duyduk ve kaza olduğunu düşünüp balkona çıktık. Aşağıya baktığımızda bir otomobilin üzerine bir gencin yattığını gördük. Aracın arka tarafı göçmüştü. Önce kalkmak için hamle yaptı ancak çevresindekiler yatması için ikna ettiler. 10-15 sonra ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kendisi komşumuz olur. Çok düzgün ve efendi biridir. Neden böyle bir şey oldu anlam veremedik" dedi.


Onur K.'nin ambulansa binene kadar bilincinin açık olduğunu belirten görgü tanıklarından Kamuran Başavul (60) ise, "Moralimiz çok bozuldu. Allah kimseye göstermesin. Düştükten sonra aracın tavanının tam ortasına denk gelmişti. Sırt üstü yatıyordu ve kendindeydi. Bilinci açıktı. Toplanan kalabalık ona moral vermeye çalıştı. Ambulansa gidene kadar da kendindeydi. Hastaneye kaldırıldı umarım hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

DHA

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