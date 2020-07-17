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Haberler İzmir İzmir'de dehşet! Eşi ile araya girmeye çalışan kendi kardeşini bıçakladı

'de dehşet! Eşi ile araya girmeye çalışan kendi kardeşini bıçakladı

'in Karabağlar ilçesinde, B. sokak ortasında tartıştığı eşi Müslima B.'yi boğazından, araya girmeye çalışan kendi kardeşi Adem B.'yi de bacağından bıçakladı. Kavga sırasında, Emin B. ise Müslima B.'nin yeğeni tarafından bıçaklandı.

İzmir'de dehşet! Eşi ile araya girmeye çalışan kendi kardeşini bıçakladı

17.07.2020, 09:10

Olay, saat 02.00 sıralarında Limontepe Mahallesi 9703 Sokak'ta meydana geldi. Emin B. ile eşi Müslima B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Emin B. eşini bıçakla boğazından yaraladı. Emin B., bu sırada olaya müdahale eden kardeşi Adem B.'yi de bıçakla sağ bacağından yaraladı. Bu sırada olay yerine gelen Müslima B.'nin yeğeni olduğu öğrenilen Burak A. da Emin B.'yi bıçaklaladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burak A. polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılardan Müslima B. ile Adem B. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emin B. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

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