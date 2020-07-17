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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 17 Temmuz Cuma! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi Cuma! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? Cuma tarihli duyurusunu paylaştı. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 17 Temmuz Cuma! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

17.07.2020, 09:35

'de bugün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. , bugünün kesinti raporunu yayınladı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar....

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