İzmir'de bugün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik, bugünün kesinti raporunu yayınladı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar....
İzmir'de elektrik kesintisi 17 Temmuz Cuma! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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