İzmir'de korkunç son! Balıkçı teknesinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde açıkta bulunan teknede bir erkeğin hareketsiz yattığını gören balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şubesi ekiplerine bildirdi.

Deniz polisi, tekneyi Pasaport İskelesi'ne getirdi. Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin öldüğünü tespit etti. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespit için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA