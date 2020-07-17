Kaymakamlık şehitlerin anısına lokma döktürdü

Karşıyaka Kaymakamlığı ile Türk Kızılay Karşıyaka Şube Başkanlığı, Karşıyaka Çarşı'da 2 bin 500 kişilik lokma döktürdü. Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler'in şehit ve gaziler için okuduğu duadan sonra lokma dökülerek dağıtıldı. Programa Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Ege Deniz Bölge Komutanı Mustafa Karabalık, İlçe Emniyet Müdürü Metin Yalçın, Kızılay İstanbul Güngören Şube Başkanı Erhan Tan ile muhtarlar Fuat Pusat, Coşkun Zenginer, Hüseyin Koçoğlu ve Rahmi Nalbantoğlu da katıldı.