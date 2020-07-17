Sen misin uyaran!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde küfretme nedeniyle çıkan kavgada iki çocuk babası adam silahla yaralandı. 48 yaşındaki Yavuz Kamay, eşi ve kızı ile kendi işyerinin önünde bulunduğu sırada bir kişi, yüksek sesle ve küfürlü konuşmaya başladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yavuz Kamay kimliğini bilmediği adamı küfürlü konuşmaması konusunda uyardı. İkili arasındaki tartışma büyürken, kimliği belirsiz saldırgan belinden çıkardığı tabanca ile Kamay'a iki el ateş etti. Eşinin ve kızının yanında karın boşluğundan yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırılarak ameliyata alınırken, saldırgan suç aleti silahla birlikte kaçtı. Verilen eşgal bilgileri doğrultusunda saldırganın yakalanması için polis operasyon başlatırken, Kamay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AİLESİ ŞOKA GİRDİ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz Kamay'ın olay sırasında yanında bulunan eşi Nezahat Kamay ile kızı Betül Kamay'ın da şoka girdikleri öğrenildi.

Fatih ŞENDİL