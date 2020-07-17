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Haberler İzmir Son dakika: Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın

Son dakika: 'da otluk ve makilik alanda

'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi 'da, otluk ve makilik alanda çıktı. Orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Son dakika: Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın

17.07.2020, 17:46 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020,18:25


Çeşme'nin turistik mahallesi Alaçatı port yolu üzerindeki otluk ve makilik alanda, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.




Yangını görenler orman ekiplerine haber verdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan, 6 arazöz ise karadan yangına müdahale etmeye başladı. Yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

DHA

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