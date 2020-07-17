Haberler İzmir Son dakika: Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın

Son dakika: Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın

İzmir'in Çeşme ilçesinin turistik mahallesi Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

17.07.2020, 17:46 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020,18:25