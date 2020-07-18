Alaçatı’da yangın korkuttu

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Alaçatı'da otluk alanda dün saat 17.00 sıralarında makilik alanda çıkan yangın bölgede büyük paniğe neden oldu. Yaz aylarında turistlerin uğrak yeri olan İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı'da otluk alandan alevler yükselmeye başladı. Alaçatı Port yolu olarak da bilinen mevkide çıkan yangın, bölgede bulunan bazı işletmeleri de tehdit etti. Bölgedeki tatilciler de korku doldu anlar yaşadı. Bazı vatandaşların sahilde toplanıp bölgeden ayrıldığı görüldü.





ALEVLER YAKLAŞTI

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına kısa sürede 10 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale ederken, alevler ilk etapta büyümeye devam etti ve bölgedeki beach club ile yerleşim yerlerini tehdidini sürdürdü. Müdahale devam ederken, bir işletmenin çatısı da alev aldı. Yaklaşık 1 saat süren yangın, etkin müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler uzun süre bölgede soğutma çalışması yaptı.