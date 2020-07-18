Bayındır’da her mevsim çiçek

Mevsimlik çiçek ve dış mekan süs bitkileri sektöründe marka olan Bayındır son zamanlara ‘kurutulmuş çiçek’ alanında öne çıkmaya başladı. Turan köyünde 95 yıldır sürdürülen geleneksel kurutulmuş çiçek üreticiliğine artan talep yüzleri güldürdü

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 1941 yılında Selanik göçmeni Zeynep Çakır ile başlayan çiçekçilik, şimdilerde 'kurutulmuş çiçek' sektörüyle yeni bir ivme kazanmanın hazırlığı içinde. Mevsimlik çiçek ve dış mekan süs bitkileri sektöründe marka olan ilçe son zamanlara 'kurutulmuş çiçek' alanında öne çıkmaya başladı. Turan köyünde, 95 yıldır sürdürülen geleneksel kurutulmuş çiçek üreticiliğine artan talep yüzleri güldürdü.



İHRAÇ EDİLİYOR

Köy halkının yüzde 70'i geçimini kurutulmuş çiçek işinden sağlıyor. Bahar aylarında doğadan toplanan 20-25 çeşit ot demetler halinde kurutulup boyanarak İzmir ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin hemen hemen her ilindeki çiçekçilere toptan satılıyor. Yurt dışından da beğeni toplayan kurutulmuş çiçekler başta Polonya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.



MAYIS'TA BAŞLIYOR

Köydeki hummalı çalışma, Mayıs ayında başlayıp Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor. Gerek otların toplanmasında gerekse işlenmesi büyük bir emek ve işgücü gerektiriyor.



BOYLARINA GÖRE DEMETLENİYOR

Öncelikle, bazıları yetiştirilen bazıları da doğadan toplanan, başak, kuş otu, keten otu, lavanta, yulaf, pamukotu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu, papatya ve pompas otlar boylarına göre demetleniyor. Adından göz alıcı renklerle boyama işleminden geçirilerek tanzime hazır hale getiriliyor. Hazırlanan demetler gelin ve damat çiçekleri ya da dekorasyon işlerinde kullanılıyor.