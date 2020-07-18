‘Engelliler için elimizden geleni yapacağız’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile belediyenin yaklaşık 10 yıldır özel eğitim uygulama okullarında ve halk eğitim merkezinde eğitim gören toplam 3 bin engelli öğrenci ve kursiyere gönderdiği ücretsiz yemek dağıtımına bu yıl son vermesi tepki çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engelli evlatlarımız için ücretsiz yemek tedarik etmeye son verdiğine dair haberi okuduğumda hiç şaşırmadım. Bu mağduriyeti gidermek için biz de Bakanlıklarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağız" dedi.



'BU KARAR BENİ ŞAŞIRTMADI'

Belediyenin geçmişten bugüne sürdürdüğü bir geleneğin son bulmasının üzücü olduğunu ifade eden Dağ, "İzmir'i sürekli herkesi kucaklamakla ve sosyal belediyecilik yapmakla övünmesine rağmen kesinlikle sorumluluklarının bilincinde olmayan kişilerin yönetmesi de çok üzücü bir durumdur. Fakat bu karar, tam da bu nedenden ötürü beni şaşırtmadı" ifadelerini kullandı.

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