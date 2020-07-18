Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ekipleri, bir adreste sahte içki imalatı yapıldığına dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adrese yaptığı operasyonda, 450 litre sahte rakının yanı sıra yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Olayla ilgili B.B. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İHA
Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahıs yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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