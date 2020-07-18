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Haberler İzmir Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahıs yakalandı

Evini imalathanesine çeviren şahıs yakalandı

'in Ödemiş ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 450 litre ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Evini sahte içki imalathanesine çeviren şahıs yakalandı

18.07.2020, 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,15:20

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ekipleri, bir adreste sahte içki imalatı yapıldığına dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adrese yaptığı operasyonda, 450 litre sahte rakının yanı sıra yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Olayla ilgili B.B. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

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