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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir’in özel kalemi değişti

’in özel kalemi değişti

İzmir Büyükşehir’in özel kalemi değişti
Giriş Tarihi: 18.7.2020
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sürpriz bir atama gerçekleştirdi. Soyer, göreve geldikten sonra Tarım Danışmanı olarak atağı Şevket Meriç'i Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atadı. Geçtiğimiz yıl Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan Lütfi Ünal ise ESHOT'ta Daire Başkanı olduğu öğrenildi. Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde Tarım Biriminin başında olan Meriç, Soyer'in "Başka bir tarım mümkün" kampanyasını yıllardır yürüten isim olarak geçiyor.
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