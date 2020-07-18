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Haberler İzmir İzmir’de açık oto pazarları tekrar faaliyete geçti

’de açık oto pazarları tekrar faaliyete geçti

, korona virüsü önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan açık oto pazarlarının belirlenen kurallara uyulması kaydıyla yeniden açılmasını kararlaştırdı.

İzmir’de açık oto pazarları tekrar faaliyete geçti

18.07.2020, 18:39

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı ve toplantıda açık oto pazarlarıyla ilgili önemli bir karar çıktı. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan açık oto pazarlarının, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanmış olan oto pazarlarında alınması gereken önlemlere yönelik rehberde yer alan hususların sağlanması koşulu ile 17 Temmuz 2020 itibariyle tekrar faaliyete başlayabileceği bildirildi.

Alınan karar göre ayrıca, açık oto pazarlarının en az haftada bir olmak üzere düzenli aralıklarla denetleneceği belirtildi. Kurallara uymayan sorumlu ve müşterilere ise cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

İHA

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