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İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

İzmir'de Orhan S. ile Özgür K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine bıçakla saldıran Özgür K. ve Orhan S. yaralandı. İkilinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

18.07.2020, 08:44 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,08:49