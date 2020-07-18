Korkumdan ekmek almaya bile gidemiyorum

İzmir'de şiddetli geçimsizlik ve şiddet yüzünden eşinden boşanmak isteyen iş kadını Saadet Koçel, kocası tarafından öldürülme korkusu ile markete ekmek almaya gitmeye bile korktuğunu söyledi. Koçel, sürekli tehdit mesajları aldığını anlatarak, artık paranoyak olduğunu belirtti. Yeni Asır'a konuşan Saadet Koçel, eşine elektronik kelepçe takılması için avukatı ile birlikte mahkemeye başvurduklarını ancak bir haftayı geçmesine rağmen herhangi bir gelişme olmadığını söyledi. Tedbir alınmamasına tepki gösteren Koçel, "İlla ki öldürdükten sonra mı kelepçe takacaklar? Ne olur artık beni bu adamdan kurtarın" diye konuşarak yetkililere seslendi.



'LÜTFEN KOCAMA KELEPÇE TAKIN'

Saadet Koçel, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanma davası açtığı ancak bir türlü boşanamadığı eşi Anıl Koçel'den sürekli tehdit mesajları aldığını ve can güvenliği için sık sık adres değiştirmek zorunda olduğunu ifade etti. Koçel geçtiğimiz günlerde de "Ölmek istemiyorum. Artık duyun bizim sesimizi ve bu çığlığa cevap verin" diye feryat ederek sesini duyurmuştu.

DAVALARI 2 YILDIR DEVAM EDİYOR

İzmir'de yaşayan ve 21 yıl önce Anıl Koçel ile evlenen Saadet Koçel, yaklaşık 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanma davası açmış ve 2 çocuğuna kendisi bakmaya başlamıştı. Çift için iki yıldır mahkemeden boşanma kararı çıkmazken, talihsiz kadın kocasının kendisini öldürmeden ayağına elektronik kelepçe takılmasını istedi. Ancak mahkemeden halen karar çıkmadı.

FATİH ŞENDİL