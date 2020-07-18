Metro adım adım Narlıdere’ye ilerliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecine rağmen çalışmalarını sürdürdüğü Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında önemli bir eşik daha aşıldı. Tünel kazılarının yüzde 78,37'sinin tamamlandığı hattaki ilk ray kaynağı, Başkan Soyer'in katıldığı sembolik törenle yapıldı. Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter yardımcıları Ertuğrul Tugay, Barış Karcı, Yıldız Devran, Eser Atak, Suphi Şahin ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Oğuz Ergenekon eşlik etti. Soyer, "Arkadaşlar hiç bir zaman durmadı. Her biri ile iftihar ediyorum. Bir yıl içerisinde bu ağın alt yapı çalışması tamamlanmış olacak" diye konuştu.

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