Adaya korona baskını! Bu virüs ünlü ve zenginlere bulaşmıyor mu?

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen partiler, İzmir ve İstanbul sosyetesinden birçok tanınmış ismi ağırlarken, bu partilerde korona tedbirleri hiçe sayılıyor. Partilerde çılgınlar gibi eğlenen gençler, ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uyuyor. BU durum, "Sosyetiklere virüs bulaşmıyor mu" sorusunu akıllara getirirken, Çeşme Kaymakamlığı koordinesinde bu partilere baskınlar düzenleniyor.



EKİPLER SEFERBER

Sahil güvenlik, jandarma, polis ve ilçe sağlık ekiplerinin son 15 günde yaptığı baskınlarda binin üzerinde sosyetik isme ceza yazılırken son baskın da Ildırı bölgesindeki bir adaya yapıldı. Korona virüsü hiçe sayıp alkolün de etkisiyle yan yana eğlenen 25 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.





BASKINI HABER ALDI

Bazı gençlerin polise teşekkür etmek yerine, kontrol ettikleri için tepki koymak istemeleri dikkat çekti. İddiaya göre 3 milyonun üzerinde takipçisi olan sosyetik güzel Şeyma Subaşı da, polisin baskınını haber alır almaz partinin düzenlendiği rezidanstan kaçtı.

BERKAY'A DA CEZA KESİLMİŞ

Çeşme'de geçtiğimiz hafta hayranlarıyla buluşan Berkay Şahin'in sahnesinde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayınca, ihbar sonrası mekanı basan polisler yüzlerce kişiye ceza yazmıştı. Aynı cezanın sanatçı Berkay'a da uygulandığı öğrenildi.