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Haberler İzmir Ayağına maske takılan kaplumbağayı çocuklar kurtardı

Ayağına takılan kaplumbağayı çocuklar kurtardı

'de sokağa atılan maskenin ayağına takılması sonucu hareket etmekte zorlanan yavrusunu çocuklar kurtardı.

Ayağına maske takılan kaplumbağayı çocuklar kurtardı

19.07.2020, 12:51

Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi'nde sokağa atılan cerrahi maske ayaklarına dolanan bir kaplumbağa yavrusu, hareket etmekte zorlandı. Evinin balkonundan hayvanın durumunu fark eden Ayşegül Baysal, bunun üzerine kardeşiyle aşağı inerek evden getirdiği makasla ipleri kesti. Bu sayede rahatlayan kaplumbağa ilerlemeye devam etti.

Ayşegül Baysal, koronavirüs döneminde atık eldiven ve maskelerin sayısının çok arttığını belirterek, insanların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

AA

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