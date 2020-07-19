Derece Koleji’nde gelenek bozulmadı

Türkiye'de her yıl 2 milyona yakın öğrencinin katıldığı LGS sınavlarında birçok kez Türkiye birincisi çıkaran Derece Koleji, bu geleneğini 2019/2020 eğitim öğretim döneminde de sürdürdü. 2 milyona yakın öğrencinin yarıştığı sınavda önemli bir başarı elde eden Ömer Asaf Eser'i kutlayan Derece Koleji Kurucu Başkanı Ümit Ülkü, "Ömer Asaf, Türkiye birincisi olarak önce okulu Derece Koleji ailesine ve İzmir'e ailesine büyük bir gurur yaşattı. Bu başarıda payı olan öğretmen ve ailesine teşekkür ediyorum. Bizim Derece Koleji olarak amacımız sadece akademik başarı değil, aynı zamanda iyi bir vatandaş yetiştirmek. Bu zorlu şartlarda dahi Derece Koleji olarak başarı geleneğini bozmadık. Önümüzdeki yıl Derece Kolejleri olarak hedefimiz en az üç Türkiye birinciliği" diye konuştu.

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