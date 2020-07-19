‘Kalkışmaya çağrı’ iddiası

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, vatandaşı TOKİ'nin satış aşamasındaki arsalar üzerinde toplanıp eylem yapmaya çağırdı. Yarın 18.30'da düzenlenmesi planlanan etkinlik tartışma çıkardı. Bazı whatsapp gruplarında ise bu eylemle ilgili "Sokağa dökül, isyan et" şeklinde paylaşımlar yapıldı. Eylemin durdurulması için Savcılık, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü'ne başvuracağını açıklayan DYP İl Başkanı Tarcan Ülük, bunun kalkışma çağrısı olduğunu iddia etti. Ülük, "Burada amaç İzmirli ve Karşıyakalının hakkını savunmak değil. Bu çağrı hukuki bir hak arayışı değil" dedi.

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