  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir ‘Kalkışmaya çağrı’ iddiası

‘Kalkışmaya çağrı’ iddiası

‘Kalkışmaya çağrı’ iddiası
Giriş Tarihi: 19.7.2020
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, vatandaşı TOKİ'nin satış aşamasındaki arsalar üzerinde toplanıp eylem yapmaya çağırdı. Yarın 18.30'da düzenlenmesi planlanan etkinlik tartışma çıkardı. Bazı whatsapp gruplarında ise bu eylemle ilgili "Sokağa dökül, isyan et" şeklinde paylaşımlar yapıldı. Eylemin durdurulması için Savcılık, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü'ne başvuracağını açıklayan DYP İl Başkanı Tarcan Ülük, bunun kalkışma çağrısı olduğunu iddia etti. Ülük, "Burada amaç İzmirli ve Karşıyakalının hakkını savunmak değil. Bu çağrı hukuki bir hak arayışı değil" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Kalkışmaya çağrı’ iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA