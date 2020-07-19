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Haberler İzmir Polis ceset çıkardı tatilciler güneşlendi!

Polis ceset çıkardı tatilciler güneşlendi!

Polis ceset çıkardı tatilciler güneşlendi!
Giriş Tarihi: 19.7.2020
İzmir'in Seferihisar ilçesinde aranan Burcu Fasha'nın (37) cansız bedeni Aydın'ın Kuşadası sahiline vurdu. Kuşadası'nın sahil siteleri mevkii Long Beach sahilinde bir kadının hareketsiz şekilde denizin içinde olduğunu gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

4 GÜNDÜR ARANIYORDU
Kıyıya yakın olan ve karadan alınamayan ceset için Kuşadası Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye çağırıldı. Olay yerine gelen ekipler ölen kişinin 4 gündür Seferihisar Ürkmez bölgesinde denizde aradıkları Burcu Fasha isimli kişi olduğunu tespit etti.

DENİZE GİRMİŞ, ÇIKMAMIŞTI
Talihsiz kadının cesedi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Burcu Fasha'nın 14 Temmuz saat 16.00 sıralarında denize girdiği ve bir daha çıkmadığı bildirilmişti. Bu arada ekipleri çalışma yaparken ve denizde bir kişinin cesedinin olmasına rağmen tatilcilerin istifini bozmadan denize girip sahilde güneşlenmesi dikkat çekti.

■ İBRAHİM UZUN
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