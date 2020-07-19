İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dün sabah saatlerinde hırsızlık suçundan bulunduğu cezaevinden tahliye olan H.I, aynı gün içerisinde kamyonet çaldı. Polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucunu kaza yaparak yakalanan H.I'nın Kuşadası'na gitmek için araç bulamadığı için kamyoneti çaldığını söylediği öğrenildi.
■ SEVAL KONURALP
■ SEVAL KONURALP
Tahliye oldugu gün kamyonet çaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.