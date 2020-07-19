  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Tahliye oldugu gün kamyonet çaldı

Tahliye oldugu gün kamyonet çaldı

Tahliye oldugu gün kamyonet çaldı
Giriş Tarihi: 19.7.2020
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dün sabah saatlerinde hırsızlık suçundan bulunduğu cezaevinden tahliye olan H.I, aynı gün içerisinde kamyonet çaldı. Polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucunu kaza yaparak yakalanan H.I'nın Kuşadası'na gitmek için araç bulamadığı için kamyoneti çaldığını söylediği öğrenildi.

■ SEVAL KONURALP
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tahliye oldugu gün kamyonet çaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA