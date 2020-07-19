Tahliye oldugu gün kamyonet çaldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dün sabah saatlerinde hırsızlık suçundan bulunduğu cezaevinden tahliye olan H.I, aynı gün içerisinde kamyonet çaldı. Polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucunu kaza yaparak yakalanan H.I'nın Kuşadası'na gitmek için araç bulamadığı için kamyoneti çaldığını söylediği öğrenildi.



■ SEVAL KONURALP

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