Çeşme plajları loca işgali altında

İlçenin ünlü Altınkum Plajı'na gelen vatandaşlardan Kemal Öztürk, "Herkesin para kazanmaya hakkı var ama kanunlar çerçevesinde. Kanunda, deniz ve plajların kapatılamayacağı açıkça yazarken, ufak tefek tesislerin plaja giriş ücreti istemesi doğru değil. Ben plaja girmek istediğimde de, 'Buraya giremezsiniz' dediler. Para kazanmak istiyorlarsa, şezlongları ve diğer imkanları kullananlardan para alsınlar. Kıyılardan ücret istemeleri yanlış" dedi. Tatilcilerden Emrah Elibüyük de, "Buralar herkese açık yerler. Ancak biz burayı özgürce kullanamıyoruz. Kıyılar herkese aittir, bu yapılan tamamen işgaldir" diye konuştu. Şevval Yıldız ise, "Biz sahilini çok sevdiğimiz için 25-30 yıl önce buradan yazlık satın aldık. Ancak 10-15 yıldır sahili kullanamaz hale geldik. Şikayet etmediğimiz yer kalmadı" dedi. Serap Akgündüz ise, locaların fiyatlarının fahiş olduğunu dile getirerek, "Bunu büyük bir fırsatçılık olarak görüyorum. Günde 50-100 TL'lik bir fiyat makul olabilirdi" diye konuştu. Samet Bulkaç ise, "1500 liralık loca fiyatı çok pahalı, bizim vatandaşlarımızın alım gücü bunu kaldıramaz" dedi.

İşletmelerinin kıyıdaki locaları yüzünden plaja giremez hale gelen vatandaşlar, kıyı işgalinin son bulmasını istedi.