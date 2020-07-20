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İzmirliler sahil kenarına akın etti

İzmirliler haftanın son günü sahillere akın etti. Vatandaşlar, sahil kenarında gruplar halinde oturup sohbet etti. Ancak ve kuralına dikkat edilmediği görüldü.

İzmirliler sahil kenarına akın etti

20.07.2020, 08:40 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,08:52

İzmir'de, haftanın son günü evlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, akşam saatlerinde sahil kenarına giderek, piknik yaptı. Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadale devam ederken, İzmir'de sahil kenarları hafta içi olduğu gibi hafta sonu da akşam saatlerinde boş kalmadı.

7'den 70'e her yaştan vatandaş, sıcak hava nedeniyle sahil kenarlarına akın etti. Vatandaşlar, sahil kenarında gruplar halinde oturup sohbet etti. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı da görüldü.

DHA

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