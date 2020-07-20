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Haberler İzmir Narlıdere metro inşaatında zemin çöktü

Narlıdere inşaatında zemin çöktü

'nin iki yıl önce ihale ettiği Fahrettin Altay-Narlıdere Hattı'nın yapım işini üstlenen yüklenici firma, gerekli önlemleri almayınca metro tüneli kazı çalışmalarının yapıldığı Yenikale Mahallesi'nde geçen Haziran ayında bazı binaların zemin ve dış cephelerinde derin çatlaklar oluştu.

Narlıdere metro inşaatında zemin çöktü
Giriş Tarihi: 20.7.2020

Zafer ve Yıldıran sokaktakiler diken üstünde otururken, ikinci bir olay da Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Metro çalışmaları sırasında iddiaya göre zeminde yaklaşık 1 metrelik çökme oldu. Bu nedenle sokağın girişindeki eski tek katlı bir yapının duvarlarında çatlaklar meydana geldi.

EV TAMAMEN YIKILDI
Olayın ardından tek katlı eski ev görevliler tarafından kepçe ile tamamen yıkıldı. Çökmenin yaşandığı alanda da yüklenici firma zemin çalışmasına başladı. Metro tünel çalışmalarında ise herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirtildi.

Metin BURMALI

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