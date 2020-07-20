Narlıdere metro inşaatında zemin çöktü

Zafer ve Yıldıran sokaktakiler diken üstünde otururken, ikinci bir olay da Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Metro çalışmaları sırasında iddiaya göre zeminde yaklaşık 1 metrelik çökme oldu. Bu nedenle sokağın girişindeki eski tek katlı bir yapının duvarlarında çatlaklar meydana geldi.

EV TAMAMEN YIKILDI

Olayın ardından tek katlı eski ev görevliler tarafından kepçe ile tamamen yıkıldı. Çökmenin yaşandığı alanda da yüklenici firma zemin çalışmasına başladı. Metro tünel çalışmalarında ise herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirtildi.

Metin BURMALI