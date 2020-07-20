  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Otomobil durağa daldı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var

Otomobil durağa daldı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var

Otomobil durağa daldı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var
Giriş Tarihi: 20.7.2020

İzmir Torbalı'da kontrolden çıkan araç, devrilerek otobüs durağına daldı. Aracın çarptığı durakta bekleyen 2 kişiden biri öldü, kazada 3 kişi de yaralandı. Önceki akşam İzmir'den Torbalı yönüne giden 06 DV 1552 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle devrilerek metrelerce sürüklendi. Duraktaki Tanju Uzunkol ve bir kişiye daha çarpan aracı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan iki kişi, Torbalı Devlet Hastanesi'ne, otomobil içindeki iki kişi ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tanju Uzunkol tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ÖMER DUR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otomobil durağa daldı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA