Otomobil durağa daldı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var

İzmir Torbalı'da kontrolden çıkan araç, devrilerek otobüs durağına daldı. Aracın çarptığı durakta bekleyen 2 kişiden biri öldü, kazada 3 kişi de yaralandı. Önceki akşam İzmir'den Torbalı yönüne giden 06 DV 1552 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle devrilerek metrelerce sürüklendi. Duraktaki Tanju Uzunkol ve bir kişiye daha çarpan aracı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan iki kişi, Torbalı Devlet Hastanesi'ne, otomobil içindeki iki kişi ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tanju Uzunkol tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ÖMER DUR